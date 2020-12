Petit: "Se o empate já ficava aquém, então a derrota..."

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:59 Facebook

O treinador do Belenenses SAD não escondeu a frustração pela derrota frente ao Sporting, no Jamor, considerando que o resultado foi "injusto".

"Pelo jogo que fizemos, o resultado é inteiramente injusto, estamos frustrados. A primeira parte foi completamente nossa, tivemos várias situações para fazer golo. Na segunda, penso que o Sporting só teve um remate, nós tivemos três ou quatro chances. Estamos frustrados, mas dá-nos responsabilidades para fazermos isto já no próximo jogo. Podíamos ter ido para a frente do resultado e isso mudaria o jogo. Sentimos uma frustração enorme", começou por dizer Petit, destacando a tristeza do plantel.

"Criámos em todos os jogos várias situações. É uma equipa equilibrada, que sofre poucos golos e que tem oportunidades. Ficava preocupado era se não criássemos oportunidades. Hoje criámos grandes situações de perigo. Os jogadores estão tristes. Se o empate já ficava aquém, então a derrota é inteiramente injusta para nós", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este domingo, o Belenenses SAD no Jamor na 11.ª jornada da Liga. Leões terminam ano na liderança e invictos no campeonato.