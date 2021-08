Petit: "Temos de conhecer os adversários, não podemos ser anjinhos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:47 Facebook

No rescaldo da derrota diante do Sporting, o treinador do Beleneses SAD admitiu que faltam reforços aos azuis e que a equipa ainda tem coisas a melhorar.

"Sabíamos do poderio do Sporting. Tem bons processos, boas dinâmicas e marcou logo aos cinco minutos. Não conseguimos ter bola, não criámos perigo. Tentámos mudar ao intervalo, mas sofremos logo mais um golo e o Sporting ficou confortável. Faltam-nos opções para a frente e Temos muita gente que estava nos sub-23. Temos de trabalhar e corrigir, há coisas a melhorar", começou por dizer Petit, admitindo que, em alguns momentos, os jogadores do Belenenses SAD foram "anjinhos".

"Vamos trabalhar com a mesma determinação, da forma como comecei a minha carreira de treinador, não foi sempre feita de bons momentos, também teve momentos maus. Disse que as dores de crescimento iam aparecer. É normal demorar algum tempo a encontrar o que queremos. É o trabalho, a repetição, acreditar no que se faz, há pormenores em que somos um bocadinho anjinhos. No Sporting, o Palhinha entra a cada bola como se fosse para ganhar. É cada vez mais difícil vencer na I Liga, porque os treinadores se conhecem. Estes jogadores têm de perceber melhor como tudo funciona. Não é chegar, fazer hora e meia de treino e já está, é preciso tempo e perceber como funciona a este nível", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Belenenses SAD na terceira jornada da Liga. Gonçalo Inácio e Palhinha marcaram os golos. Azuis ficaram reduzidos a dez perto do fim. Com este resultado, o Sporting passa a somar nove pontos, os mesmos de Benfica e mais três do que F. C. Porto, que tem menos um jogo, Sporting de Braga e Gil Vicente. O Belenenses SAD continua sem pontuar.