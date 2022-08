Petit: "Temos de estar com a cabeça levantada depois de dois resultados menos bons"

O treinador do Boavista, Petit, considerou que a equipa axadrezada entrou no jogo mas que houve mérito dos encarnados no triunfo no Bessa.

"Entrámos bem, nos primeiros 20 minutos o jogo estava dividido, depois na bola parada, o Morato fez o golo sem precisar de saltar sequer e o Benfica ficou mais confortável. Na segunda parte, voltámos a entrar bem, mas depois levamos com o segundo golo, num lance em que tínhamos avisado os jogadores que o Benfica era forte, que são as transições. Cometemos erros que permitiram essas transições. Há mérito do Benfica pela forma como jogou. Nós tentámos surpreender ao jogar sem referência ofensiva, mas o golo deitou tudo a perder", começou por dizer Petit, vincando que, apesar da derrota, a equipa tem de ser ambiciosa.

"Temos de estar com a cabeça levantada depois de dois resultados menos bons. Temos de ser ambiciosos e procurar a terceira vitória, frente ao P. Ferreira. Temos muita juventude e vamos ter um campeonato tranquilo pelo trabalho que eles têm feito", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Morato e João Mário marcaram os golos do encontro. O clube da Luz, que tem a receção ao Paços de Ferreira em atraso, e marcada para terça-feira, soma os mesmos nove pontos do campeão F. C. Porto, que no domingo recebe o Rio Ave, e o Portimonense, que já hoje venceu no terreno do Marítimo, por 1-0, enquanto o Boavista segue no sétimo lugar, com seis.