Petit: "Temos de reagir a ciclo menos positivo"

Na antevisão à receção ao Vizela, Petit abordou o "ciclo menos positivo" da equipa e espera que o Boavista consiga reagir, no embate da 11.ª jornada da Liga.

Após a grande vitória na receção ao Sporting, a pantera entrou em declínio e só somou um ponto nos três jogos seguintes da Liga, com a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Machico, pelo meio.

"Esperamos um jogo difícil. Jogamos em casa contra um oponente que também vem com algum público. O Vizela é uma equipa muito intensa e sem tanta pressão, que encara os jogos olhos nos olhos. Temos de fazer o nosso trabalho e de saber reagir àquilo que nos tem acontecido nestes últimos duelos", disse o treinador do Boavista.

Os maus resultados foram minuciosamente escrutinados e Petit sabe que estes ciclos negativos fazem parte da vida de todas as equipas. Agora o objetivo é ultrapassar a má fase.

"Analisámos o que não fizemos tão bem nestes jogos que ficaram para trás, através dos quais podíamos ter dado seguimento ao nosso bom início de campeonato, mas todos os clubes passam por ciclos menos positivos. Calhou-nos agora a nós e esperamos reagir. Estamos num clube exigente e de grande história. Queremos também ficar na história e isso passa por trabalhar para nos tornarmos mais fortes e alcançarmos vitórias", concluiu.

O jogo realiza-se no Estádio do Bessa, domingo às 15.30 horas, com arbitragem de Tiago Martins.