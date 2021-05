Petit: "Vamos embora tristes com o resultado"

JN Hoje às 21:24 Facebook

No rescaldo da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Belenenses SAD lamentou o resultado pesado sofrido no Estádio do Dragão mas destacou a atitude do plantel durante a época.

"Nunca tínhamos sofrido mais de três golos esta época, somos sempre uma equipa muito consistente. Na primeira parte, tivemos várias situações de golo. Vamos embora tristes com o resultado, acho que podia ser outro por aquilo que fizemos. Mas há também mérito do F. C. Porto", começou por dizer Petit, que fez ainda um rescaldo da época.

"Foi um ano de dificuldades, até porque tivemos de treinar fora, fomos para Tróia.... Mas todas estas dificuldades foram traduzidas em superação dentro do campo. É fundamental que haja condições de trabalho para que o treino possa evoluir. É meio caminho andado. Tenho de dar mérito aos meus jogadores pelo que fizeram esta época, com muitas dificuldades. Foram uns heróis", concluiu.

O F. C. Porto encerrou a temporada com uma goleada na receção ao Belenenses SAD, por 4-0, esta quarta-feira, no estádio do Dragão, em jogo da 34.ª e última jornada. Os golos do segundo classificado foram apontados por Taremi, Grujic, Toni Martínez e Diogo Leite.