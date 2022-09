Petkov reforça ataque do Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:06 Facebook

O Moreirense, que lidera a Liga 2, anunciou a contratação do avançado Steven Petkov. O avançado, de 27 anos, internacional pelas seleções mais jovens da Bulgária, assinou contrato até final da temporada.

Jogador livre, após ter representado o Feirense na época passada, Steven Petkov foi um dos goleadores da última Liga 2, registando a marca de 14 golos em 29 jogos. O experiente avançado regista ainda passagens pelo Ludogorets Razgrad, Montana, Beroe, MFK Karviná e Levski Sofia.



Líder da Liga 2 só com vitórias, o Moreirense visita, amanhã (18h00), a formação do Trofense. O treinador Paulo Alves dá voz à ambição do coletivo. "É um jogo de dificuldades, mas vamos lutar pelos três pontos", referiu Paulo Alves, vencedor do prémio de treinador do mês de agosto.