Phil Foden renova com o Manchester City e recebe enorme aumento de salário

O Manchester City anunciou a renovação de contrato de Phil Foden até 2027, recebendo um aumento exponencial no salário. O jovem médio ofensivo inglês, de 22 anos, terminava a ligação ao clube em 2024.

Além da extensão do contrato, Foden viu ainda o salário aumentar em mais de 20 vezes. O jogador britânico recebia 13 mil euros e passará a receber cerca de 277 mil euros, por semana, tornando-se no quarto jogador mais bem pago do plantel, atrás de Kevin de Bruyne, Erling Haaland e Jack Grealish.

Pela equipa principal do Manchester City, Phil Foden soma 182 jogos, nos quais marcou por 52 ocasiões e assistiu 36 vezes.