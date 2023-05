Philippe Gilbert: "João Almeida é muito forte e consistente"

Em declarações ao JN, Philippe Gilbert, ex-campeão do mundo, coloca o ciclista português no top cinco do Giro.

O ex-ciclista, e campeão do mundo em 2012, Philippe Gilbert considerou que o português João Almeida pode ser um dos protagonistas nesta edição da Volta a Itália, e apesar de não o integrar no lote de principais favoritos à vitória final, acredita que as capacidades do corredor da UAE-Emirates podem fazer a diferença.

"É muito forte e muito consistente. Às vezes, quando pensamos que não tem mais força, vemo-lo vir de trás para a frente. É muito surpreendente nas recuperações. Ainda não o coloco na luta pelo pódio, mas acho que estará logo nos lugares seguintes", analisou, ao JN, o ex-corredor belga. "Creio que pode ganhar etapas porque tem uma finalização muito boa", acrescentou.