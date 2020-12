Piara Powar: "Tentar impedir Marega de sair do campo é errado"

A FARE, sigla inglesa para "Futebol Contra o Racismo na Europa", acordou para todos os tipos de discriminação muito antes de quase todos. Opera e age, normalmente "dentro dos estádios", desde 1999 e com o suporte da UEFA e da FIFA, e mesmo assim, pelo voz do diretor executivo Piara Powar, assume que ainda há muito que fazer rumo à igualdade, utópica para uns, missão de vida para outros.

Num Webinar, em parceria com o Clube Nacional da Imprensa Desportiva (CNID), o dirigente traçou esta quarta-feira um diagnóstico global grave e que também abrange Portugal. "O futebol tem pouca diversidade, é maioritariamente de homens brancos", começou por salientar Powar.

Sobre o lugar de Portugal nesse panorama, o responsável da FARE enalteceu "alguns progressos", mas pegou no exemplo de Marega, em Guimarães, para, no fundo, dizer que o país ainda faz parte da regra e não das exceções. "Quando há casos de discriminação, normalmente ainda existe alguma negação. No caso do Marega, por exemplo, vi colegas de equipa a tentar impedi-lo de sair do campo e isso também é errado. Ele sentiu-se insultado e temos que aceitar e respeitar isso", referiu.

Para Piara Powar, é vital que os clubes comecem a ser responsabilizados e penalizados exemplarmente. "Ficámos desapontados com o castigo [ao V. Guimarães]. Foi fraco. Em casos destes, é muito difícil encontrar quem insulta, por muitas câmaras que existam, por isso os clubes devem ser responsáveis pelo comportamento dos adeptos", vincou.

De todos os estudos feitos pela FARE ao longo de 20 anos, duas conclusões são claras: "O racismo, a islamofobia e o antisemitismo são as principais discriminações" e que "há problemas diferentes por região".

Piara Powar abordou também o recente incidente do PSG-Basaksehir para explicar o papel dos árbitros. "Eles têm um protocolo importante a seguir. Primeiro, avisam; depois, interrompem o jogo e por fim, se o comportamento persistir, dão ordens para abandonar o campo". Por outro lado, Powar dá o futebol feminino como um bom exemplo: "Começam a haver razões para otimismo".