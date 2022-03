Pichardo bate recorde nacional em pista coberta

JN/Agências Hoje às 12:14 Facebook

O português Pedro Pablo Pichardo bateu, esta sexta-feira, o recorde nacional em pista coberta do triplo salto, na sua primeira tentativa na final dos Mundiais "indoor", em Belgrado.

O campeão olímpico saltou 17,42 metros, batendo por dois centímetros o recorde que pertencia a Nelson Évora, desde os Mundiais de Birmingham, em 2018, melhorando a sua melhor marca pessoal em seis centímetros.

Após a primeira ronda de saltos, Pichardo é segundo, atrás do cubano Lázaro Martínez, que saltou 17,64 metros, a melhor marca mundial do ano, enquanto o português Tiago Luís Pereira fez nulo na primeira tentativa.

Afastada dos mundiais de pista coberta está Cátia Azevedo, que fez o 18.º tempo nas eliminatórias dos 400 metros, falhando o apuramento para as semifinais, em Belgrado.

A campeã nacional correu a prova em 53,01 segundos, terminando a sua série na quinta posição, a 11 centésimos do seu recorde pessoal em pista coberta (52,90 segundos). Apuravam-se para as semifinais as duas primeiras de cada série e as duas atletas com melhor tempo.