Piers Morgan não se convence com exibições de Messi: "O melhor é Ronaldo"

Piers Morgan, o jornalista que entrevistou Cristiano Ronaldo dias antes de o craque português se desvincular do Manchester United, não se mostra rendido com as atuações de Lionel Messi no Mundial 2022, ao ponto de considerar o astro argentino como o quarto melhor jogador de sempre, numa lista liderada por... CR7.

Piers Morgan, o jornalista britânico que no mês passado fez uma polémica entrevista a Cristiano Ronaldo, não se mostra convencido, face às atuações de Lionel Messi, pela Argentina, no Mundial2022. O capitão da seleção das Pampas tem brilhado no Catar, contabiliza cinco golos e vai disputar a final do torneio, no próximo domingo, frente a Marrocos ou França.

Questionado por Gary Lineker, antigo futebolista inglês e agora comentador televisivo, se ainda tinha dúvidas de que Messi é o melhor jogador de todos os tempos, o entrevistado de Cristiano Ronaldo rejeitou a ideia: "Não, não é... o melhor é o Cristiano Ronaldo".

"Penso que o Cristiano Ronaldo é o melhor de todos os tempos. Diego Armando Maradona é o segundo e Lionel Messi o terceiro. Na realidade é possivelmente quarto, atrás de Ronaldo [o Fenómeno]", acrescentou Piers Morgan, face à insistência de Jeff Stelling, apresentador do programa televisivo "Soccer Saturday", onde participou Piers Morgan.