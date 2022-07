Piloto corre por fora. "Tenho bilhete para as bancadas, mas prefiro o andaime"

Piloto do Porto e a mulher instalaram-se na barraca do Salsa, onde o ambiente é "fantástico"

Joaquim Soares é piloto de ralis e normalmente corre em Vila Real, mas este ano, por estar a fazer outro campeonato, decidiu assistir ao espetáculo de que mais gosta em cima de um andaime. E escolheu o andaime da barraca do Salsa, alcunha pela qual é conhecido Pedro Teixeira.

Pedro e o amigo David Miguéis, "aficionados pelas corridas desde miúdos", instalaram um andaime com lotação para 64 pessoas no jardim da casa dos pais do primeiro, na curva onde os carros chegam em máxima velocidade, após a reta de Mateus e antes dos pilotos travarem a fundo para a chicane.