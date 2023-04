Piloto do WRC da Hyundai Craig Breen morre em acidente durante treino

JN Hoje às 14:17 Facebook

O piloto irlandês da Hyundai Craig Breen morreu, esta quinta-feira, num acidente de viação durante um evento de treino, na Polónia, para o Rali da Croácia.

Craig Breen saiu da estrada durante um teste de equipa e foi contra um poste, que destruiu a parte esquerda do carro, provocando a morte ao irlandês. O co-piloto, James Fulton, saiu ileso do acidente, confirmou a Hyundai num comunicado em que "lamentou profundamente" a morte do piloto e informa que já endereçou à família do piloto as condolências.

O piloto irlandês, que estava a competir no Campeonato Portugal de Ralis, estreou-se este ano da melhor forma, ao garantir a vitória no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, em março. Ocupava atualmente o quarto lugar da prova e preparava-se, em paralelo, para o Campeonato Mundial de Rali (WRC, na sigla em inglês) como terceiro piloto da Hyundai.

O irlandês, de 33 anos, terminou em segundo no Rali da Suécia em fevereiro, que marcou o primeiro início de temporada no WRC.