O Grande Prémio da Áustria em MotoGP fica para a história do motociclismo português, com o triunfo de Miguel Oliveira. Mas para o piloto catalão Maverick Vinales a corrida de Estíria tão cedo não será esquecida, mas por outros motivos.

"Foi algo que nunca me tinha acontecido na carreira", disse o piloto Maverick Viñales, explicando aos jornalistas o que o levou a saltar da moto, a 227 quilómetros por hora, durante o Grande Prémio da Áustria em Moto GP, cuja vitória sorriu a Miguel Oliveira.

"Fiquei sem travões. A primeira intenção era sair da moto, porque não conseguia parar, era impossível", disse Viñales, explicando que não teve alternativa.

"Que mais se pode fazer? Não queria ficar na moto, saltei", acrescentou Viñales. O piloto da Yamaha contou que começou a sentir problemas nos travões da frente "na volta três ou quatro" do Grande Prémio da Áustria.

Os problemas eram intermitentes, os travões ora funcionavam bem, ora falhavam, e Viñales continuou a tentar manter-se em prova, até que teve de sair, a 227 km/h.

A mota, desgovernada, embateu na vedação e incendiou-se a seguir. Viñales deslizou pela pista e levantou-se, aparentemente incólume, pelos menos fisicamente.

"Temos que esquecer estas duas corridas na Áustria, com certeza são as duas piores corridas que já fiz na MotoGP", disse, no fim da prova, que fica para a história do motociclismo português, com a primeira vitória de um piloto português, Miguel Oliveira.