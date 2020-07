Piloto de Braga vitorioso em Portimão

Reis Pinto Hoje às 14:34 Facebook

O piloto de Braga Ricardo Gomes venceu, no passado domingo, as duas corridas em que participou, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), ao volante de um BMW 1600ti. A prova foi integrada no Historic Endurance de Portimão.

Ricardo Gomes foi convidado para pilotar o BMW na prova do Group 1 Portugal fazendo equipa com Nuno Breda e ganhou as duas corridas da categoria, mesmo em disputa com carros mais potentes.

Aproveitando o interregno no Campeonato de Portugal de Montanha, onde foi responsável pela estreia mundial do Tesla P100D EGT na última Rampa Porca de Murça, Ricardo Gomes regressou às provas de circuitos mercê de um convite para pilotar o BMW 1600ti preparado e assistido pela RP Motorsport.

Ricardo Gomes (fato de competição preto e branco) fez equipa com Nuno Breda e ganhou as duas corridas em que participou Foto: DR

O piloto bracarense deu nas vistas no Group 1 Portugal, vencendo as duas corridas na categoria H71 1600 e obtendo mesmo um top 5 à geral, depois de uma intensa disputa com um potente Ford Capri V6.

"Foi um fim de semana muito positivo, não só porque marcou o meu regresso à competição, mas também porque tive bastante tempo de pista, entre os treinos e as duas corridas de 40 minutos", afirmou Ricardo Gomes.

"A primeira corrida foi algo condicionada pela presença do Safety Car, mas na Corrida 2 tudo decorreu normalmente e tive inclusive uma fantástica luta em pista com um Ford Capri V6, que era, naturalmente, mais potente do que o BMW, que esteve impecável durante todo o fim-de-semana. Confesso que já sentia falta deste espírito das corridas de Velocidade. Saímos daqui com duas vitórias e com bastante ritmo de competição, o que é importante nesta fase em que a Montanha estará parada até setembro", afirmou o piloto do Team Acrescentar.