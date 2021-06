Piloto de rali galego morre em colisão com portugueses

JN Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Víctor Magariños, piloto de rali de 48 anos, morreu, neste sábado, em consequência de uma colisão com um grupo de portugueses, em Cerdedo-Cotobade, a dez minutos de Pontevedra.

O acidente aconteceu na estrada EP-0401, no município de Carballedo, cerca das 12.20 horas locais (11.20 horas em Portugal), relata a imprensa galega.

Ao volante de um BMW azul, o histórico piloto espanhol, que colecionou pódios no final dos anos 90 e início do século, fazia o reconhecimento oficial do rali da "III Subida a Pontevedra" (com data marcada para o próxima fim de semana) num troço da via aberto ao trânsito. O automóvel que conduzia sofreu uma colisão frontal com outra viatura, que seguia no sentido oposto e onde estavam "alguns portugueses", escreve o jornal "La Voz de Galicia". De acordo com o "Faro de Vigo", "ao que tudo indica, um piloto português estava a fazer o mesmo treino em sentido ascendente".

A mobilização para o local dos bombeiros de Pontevedra e de Ribadumia, de um helicóptero médico e da Proteção Civil não chegou para salvar a vida de Víctor Magariños, que ficou preso dentro do carro e teve de ser libertado pelos operacionais da corporação de Pontevedra, acabando por morrer.

Segundo a Guardia Civil de Trânsito, que também esteve no terreno, além da vítima mortal, duas outras pessoas ficaram feridas com gravidade no impacto frontal e uma terceira saiu ilesa.

Natural de Pintos (Marcón, Pontevedra), o piloto Víctor Magariños era conhecido tanto pela participação em ralis como pelo papel desempenhado na divulgação do mundo do automobilismo e da competição ao grande público. Também um conhecido empresário da região, dono de uma oficina automóvel em Pontevedra, ia participar no evento do próximo fim de semana com o co-piloto Juan Carlos Asorey.