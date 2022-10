Piloto inglês Chrissy Rouse morre aos 26 anos

JN Ontem às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto inglês Chrissy Rouse morreu, esta quinta-feira, na sequência dos graves ferimentos sofridos, no domingo passado, durante a ronda final do Campeonato Britânico de Superbikes, que decorreu no Circuito de Donington Park.

Rouse sofreu uma queda logo na primeira volta e foi atingido por outro piloto, o que lhe provocou lesões muito graves na cabeça. A corrida foi interrompida de imediato e o motard assistido num centro médico do circuito, onde foi colocado em coma artificial antes de ser transportado para um hospital em Nottingham.

O piloto, de 26 anos, foi operado de urgência por uma equipa de neurocirurgiões, mas o óbito acabou por ser declarado esta quinta-feira.

PUB

"É com grande pesar que informamos que Chrissy Rouse, de Newcastle upon Tyne, não resistiu aos ferimentos e morreu em paz, rodeado pela família esta tarde. Em nome da família do Chrissy, queremos partilhar o seu agradecimento pelo apoio demonstrado por todos. Agradecemos, também, aos comissários e a todas as equipas médicas que deram o seu melhor pelo Chrissy", pode ler-se no comunicado emitido pelo Campeonato Britânico de Superbikes.