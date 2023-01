Piloto Ken ​​​​​​​Block morreu num acidente com uma mota de neve

JN Hoje às 09:23, atualizado às 09:52 Facebook

O piloto norte-americano Ken Block, de 55 anos, morreu num acidente com uma mota de neve, na segunda-feira, no Utah, EUA.

A notícia da morte de Ken Block foi confirmada nas redes sociais pela equipa The Hoonigans.

Ken Block, que atualmente representava a Audi, disputou provas dos Mundiais de Ralis e de Ralicrosse, mas era mais conhecido pelos vídeos com manobras acrobáticas, à base de derrapagens e piões, as chamadas Gymkhanas.

É recordado como "visionário, pioneiro e um ícone".

O acidente fatal ocorreu na segunda-feira, na reserva de Mill Hollow, no condado de Wasatch. Ken Block "estava a conduzir uma mota de neve numa encosta íngreme quando a mota de neve saltou, caindo em cima dele. Foi declarado o óbito no local devido aos ferimentos sofridos no acidente", indicou a polícia num comunicado publicado no Facebook.

Ken Block estava acompanhado por um grupo, mas no momento do acidente encontrava-se sozinho, acrescentam as autoridades, que estão a apurar as circunstâncias do que aconteceu.

O piloto norte-americano chegou a disputar o Rali de Portugal, onde sofreu um acidente na edição de 2011, sem consequências físicas.

Também disputou, no Circuito Internacional de Montalegre, a prova do Mundial de Ralicrosse de 2016.