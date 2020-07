Piloto mexicano Sergio Perez testou positivo à covid-19 e não corre em Silverstone

JN Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto mexicano Sergio Perez, da Racing Point, testou positivo à covid-19 e não correrá este fim de semana no Grande Prémio de Inglaterra em Fórmula 1, quarta prova do Mundial, que se disputa no circuito de Silverstone.

"No seguimento do anúncio de que Sergio Perez testou positivo à covi-19 no circuito de Silverstone antes do Grande Prémio de Inglaterra, a equipa lamenta informar que ele não poderá participar na corrida deste fim de semana", avançou a equipa num comunicado publicado.

O estado de saúde do piloto também foi esclarecido. "O Sergio está fisicamente bem e com bom humor, mas ele vai continuar em auto-isolamento segundo as regras das autoridades relevantes de saúde pública, sendo a segurança a prioridade máxima da equipa e da modalidade", acrescentou a Racing Point.

O corredor, de 30 anos, deverá ser substituido na corrida de domingo pelo compatriota Esteban Gutierrez ou pelo belga Stoffel Vandoorne.