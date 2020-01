Piloto Paulo Gonçalves desiste do Rali Dakar com motor da mota partido

Hoje às 09:28 Facebook

O português Paulo Gonçalves (Hero) desistiu na terceira das 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, depois de o motor da sua mota ter cedido ao quilómetro 30 dos 477 que compõem a especial.

De acordo com o site oficial da organização, Paulo Gonçalves ficou parado no inicio do troço, acabando por ser transportado ao acampamento.

Esta é a sexta desistência em 13 participações do piloto de Esposende na prova, que terminou em segundo em 2015. Paulo Gonçalves é a primeira baixa entre os 13 portugueses presentes.

O Rali Dakar, que decorre na Arábia Saudita, começou no domingo em Jeddah e vai terminar no dia 17 em Riade, Arábia Saudita.