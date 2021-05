Morreu piloto suíço de 19 anos que sofreu acidente em prova de Moto3

JN/Agências Hoje às 11:06, atualizado às 11:34 Facebook

O piloto suíço Jason Dupasquier, de ascendência portuguesa, morreu. O jovem foi operado após um acidente sofrido, no sábado, na qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte do piloto de 19 anos foi confirmada este domingo.

Jason Dupasquier, de 19 anos, sofreu um acidente na qualificação, no sábado, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba, tendo sido assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital Carregi, em Florença.

O piloto, que foi atingido por uma das motas após queda, foi submetido a uma cirurgia torácica durante a noite devido a uma lesão vascular. "As graves lesões cerebrais persistem. Ele continua nos cuidados intensivos em estado muito grave", tinha indicado esta manhã um porta-voz do hospital.

Dupasquier participava pelo segundo ano no Mundial de Moto3 do campeonato de motociclismo de velocidade. Era o 10.º classificado, com 27 pontos, após cinco corridas disputadas.