Piloto suspenso por fazer batota num evento de... solidariedade

O piloto alemão Daniel Abt foi suspenso pela Audi depois de usar ajuda indevida de um profissional "gamer" numa corrida caseira.

O "Race at Home Challenge" era quase uma brincadeira, um evento de solidariedade para entreter, arrecadar algum dinheiro e dar que fazer aos pilotos. Um deles, Daniel Abt, até é um dos mais importantes da Fórmula E, mas agora tem o lugar em risco e já foi suspenso pela Audi por ter levado a iniciativa demasiado a sério.

Tudo porque durante o evento entregou o volante a um piloto virtual profissional, que, claro, conduzia demasiado bem para o que era suposto. Primeiro, foi a desconfiança, logo a desclassificação e uma multa de 10 mil euros.

Mas mais importante do que isso é o impacto que esta "batotice" pode ter na carreira do piloto alemão, de 27 anos. É que a Audi, com quem tinha contrato por mais 12 meses, também não gostou da chico-espertice e já suspendeu Abt com efeitos imediatos.

"Integridade, transparência e respeito pelas regras estão no topo das prioridades da Audi, e aplicam-se a todas as atividades. Por esta razão, a Audi Sport decidiu suspender Daniel Abt com efeitos imediatos", lê-se no comunicado da marca.