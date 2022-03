Pilotos reunidos para decidir realização do GP da Arábia Saudita

JN/Agências Hoje às 23:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os pilotos de Fórmula 1 estão reunidos há mais de duas horas no circuito de Jeddah, palco do Grande Prémio. A reunião estende-se pela madrugada dentro e a decisão quanto à realização da prova não parece estar para breve. A própria realização do Grande Prémio pode estar em causa, conforme diversos jornalistas que acompanham o Mundial têm relatado nas redes sociais.

O motivo de toda esta confusão foi um grande incêndio que deflagrou numa instalação da Aramco, na cidade saudita de Jeddah, segundo imagens captadas no local, com os rebeldes Huthis do Iémen a reivindicarem a responsabilidade por um ataque à petrolífera saudita naquela cidade.

Embora as autoridades locais ainda não tenham noticiado o incêndio vários utilizadores do Twitter já publicaram imagens que demonstram o que se passa no local do ataque, onde se verifica uma grande coluna de fumo.

Anteriormente o patrão da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou a continuidade da competição como estava previsto, mas ainda não será um dado adquirido na cabeça dos pilotos e respetivas equipas.