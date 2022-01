Pinhalnovense dá segunda falta e confirma desistência do Campeonato de Portugal

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

O ​​​​​​​Pinhalnovense vai registar, no domingo, a segunda falta de comparência consecutiva no Campeonato de Portugal, 'confirmando' assim a desistência do quarto escalão competitivo do futebol português, disse hoje à Lusa o presidente do clube de Palmela.

"Aguardámos até ao último instante por uma solução milagrosa, que não se concretizou. Assim sendo, vamos faltar ao jogo [frente ao Imortal de Albufeira] e depois seguir-se-á, certamente, uma longa batalha judicial", confirmou António Sousa.

O presidente do clube que milita na Série F do Campeonato de Portugal revelou ainda que o impasse manteve-se até ao dia de hoje por existirem "conversações" com um possível investidor, sem revelar a identidade do potencial "interessado".

As negociações, no entanto, caíram por terra, visto que a parte interessada exigia a realização de "uma auditoria financeira", para a qual "já não havia tempo".

Após a segunda falta de comparência consecutiva, o clube do concelho de Palmela deverá, segundo os regulamentos, ser desclassificado do Campeonato de Portugal pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A crise financeira do Pinhalnovense arrasta-se desde o início da temporada, quando o anterior investidor da SAD, Leonardo Barros, "abandonou" a sua participação na SAD nas 'mãos' do clube, que não registou as ações em seu nome "por não ter capacidade financeira" para assumir as dívidas da sociedade.

No dia 11 de fevereiro realiza-se uma assembleia-geral do clube, detentor de 20% do capital da SAD, na qual a direção irá pedir aos sócios que a mandatem para avançar com o pedido de insolvência da sociedade desportiva.