Pinhel recebeu Campeonato de Portugal e Taça Internacional de Drift

A cidade de Pinhel recebeu este fim de semana a terceira prova do Campeonato de Portugal de Drift e a Taça Internacional da modalidade, com Diogo Correia como destaque.

As competições tiveram um traçado diferente este ano, com várias mudanças impostas pelo Clube Escape Livre (organizador) e com colaboração da Câmara Municipal de Pinhel. O evento contou com público, que teve de apresentar o certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19 à entrada.

Na categoria de iniciados, André Nunes venceu Manuel Granja ao volante do MBW E46. Nos semi-pro, Hélder Alves bateu Joel Silva com o seu Pontiac Fierro, numa prova que contou com 17 pilotos. A categoria profissional trouxe até à final o suíço Michael Perrottet contra o português Diogo Correira, que venceu o adversário ao comando do BMW M3.

12 pilotos competiram na Taça Internacional, competição que contou com a presença de pilotos como Michael Perrottet, Marcos Correa e Diogo Correia. Desta vez, foi o suíço a vencer Correia.

"Assistimos a uma competição absolutamente espetacular, com uma bitola elevadíssima e abrilhantada, com a presença de pilotos que competem ao mais alto nível na Europa. Por isso, tenho de estar muito satisfeito", referiu Rui Ventura, presidente da Câmara Municipal de Pinhel.