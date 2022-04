Pinto da Costa: 40 anos de portismo e títulos para a eternidade

Eleito presidente do F. C. Porto no dia 17 de abril de 1982, Pinto da Costa é caso único no desporto mundial e continua de braço dado com o sucesso.

"Largos dias têm 100 anos" foi o sugestivo título de um livro escrito por Jorge Nuno Pinto da Costa em 2004, poucos meses depois de ter levado o F. C. Porto à fantástica conquista da Champions League. Dezoito anos depois, o dirigente mais antigo e titulado do Mundo comemora amanhã o 40.º aniversário da primeira eleição para a presidência dos dragões. Largos dias têm 40 anos...

Passado todo este tempo desde 17 de abril de 1982, a história de Pinto da Costa confunde-se com a do F. C. Porto. São indissociáveis e sê-lo-ão para sempre, por muitos anos que corram desde o dia em que o presidente portista deixar de o ser, seja lá quando for. Quarenta anos depois de ter sido eleito pela primeira vez, o dirigente não mudou nada do essencial e continua à procura daquilo que sempre procurou: vitórias e títulos para o F. C. Porto.