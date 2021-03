Pinto da Costa: "A minha intenção e do Sérgio é renovarmos"

JN Hoje às 22:07 Facebook

O presidente do F. C. Porto abordou, esta terça-feira, a atualidade do clube e do futebol nacional em entrevista ao Porto Canal.

"Neste momento ele [Sérgio Oliveira] entendeu estar concentrado na Liga dos Campeões, mas tenho a certeza que no final ou antes da época faremos um novo contrato", começou por dizer Pinto da Costa ao Porto Canal.

"No dia 27 de maio de há 4 anos, cheguei a acordo de palavra com o Sérgio Conceição. Para mim a ideia foi sempre de que como presidente não queria ter outro treinador, porque estava certo que ele teria sucesso. Conheço-o desde 16 anos de idade, quando veio para o F. C. Porto. Reconheço o amor que ele tem pelo clube. O Sérgio Conceição tem contrato com o F. C. Porto até fim da época e é minha intenção e dele também renovarmos".

O líder máximo dos dragões aproveitou ainda para comentar o abraço a Sérgio Conceição que fez várias capas mundo fora. "Simbolizou no momento todo o meu agradecimento ao trabalho que Sérgio tem feito e sobretudo, também, quase um gesto para o compensar da perseguição a que é permanentemente envolvido. Tem contribuído muito nas conferências de imprensa para a melhoria do futebol, referiu mais que ninguém que o futebol português estava a pecar pelo pouco tempo útil de jogo, por se perder tempo com faltas e faltinhas. Naquele abraço também quis abraçar todos os jogadores, que contribuíram para aquele momento importante e os que contribuíram e infelizmente não puderam estar em Turim, como o Reinaldo Teles", referiu.