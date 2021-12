Pinto da Costa à procura da 57.ª vitória como prenda de aniversário

João Faria Hoje às 07:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa, que faz 84 anos esta terça-feira, venceu quase metade dos jogos dos dragões com o Benfica. Melhor presente pode chegar no clássico.

Ainda com o triunfo (3-0) de quinta-feira, para a Taça de Portugal, bem fresco na memória, Pinto da Costa, que hoje comemora 84 anos de idade, pode juntar à celebração, depois de amanhã, o 57.º triunfo frente ao Benfica, desde que assumiu a presidência do F. C. Porto, em abril de 1982.

Na história de todos os clássicos entre os rivais Benfica e F. C. Porto, é clara a diferença de resultados, se for comparado o antes e o depois da chegada de Pinto da Costa à presidência do emblema portista. Foi ele que, ao longo dos últimos 39 anos, desequilibrou os números a favor dos dragões, que, em termos globais, só não dominam, em matéria de golos. Nesse aspeto as águias contabilizam 384 tentos e os portistas 361. Uma diferença de 23 golos, que há pouco mais de dois anos se cifrava em 32, num sinal de aproximação, entre os dois clubes, a este nível.