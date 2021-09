Pinto da Costa aborda mercado e assédio a jogadores

JN Hoje às 17:38 Facebook

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, falou sobre o mercado de verão no editorial da revista "Dragões" que assina todos os meses, falando do assédio a dois dos craques da equipa por parte de clubes "mais poderosos financeiramente".

"O F. C. Porto contratou cinco jogadores - Fábio Cardoso, Wendell, Pepê, Grujic e Bruno Costa - e reforçou a profundidade do plantel em posições que o treinador considerava importante melhorar. Simultaneamente, teve capacidade para resistir ao assédio a alguns dos atletas mais requisitados pelos clubes mais poderosos financeiramente, como são os casos de Otávio e Luis Díaz, evitando assim diminuir a competitividade do plantel", escreveu o dirigente portista,

Pinto da Costa abordou também as saídas, anotando que o clube azul e branco "emprestou jovens em que deposita grandes expectativas para o futuro, concedendo-lhes a oportunidade de jogarem mais e crescerem. Acredito que no arranque de 2021/22 estamos mais fortes do que no encerramento de 2020/21, e isso é obviamente positivo".