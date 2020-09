Pinto da Costa: "O 25 de abril veio repor a verdade em muitos setores e um deles foi o futebol"

JN Hoje às 21:46, atualizado às 22:20 Facebook

O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa deu esta noite de segunda-feira uma entrevista ao Porto Canal, no dia em que se assinala o 127.º aniversário do F. C. Porto e durante o qual entregou os Dragões de Ouro aos galardoados de 2020.

O responsável máximo começou por falar sobre os Dragões de Ouro. "Foi com imensa pena que não podemos fazer a nossa gala como estava programa para entregar os Dragões de Ouro, num ambiente mais condizente com os galardoados. Mas, nessa impossibilidade, achámos que não devíamos deixar de os atribuir e entregar os Dragões de Ouro", começou por justificar Pinto da Costa, prosseguindo: "Então consideramos que era entregando-os todos hoje [segunda-feira] nas diversas instalações do clube e SAD, conforme o que fosse mais adequado face ao currículo do galardoado. Começamos às 10 da manhã e fomos entregando até às 20 horas. Conseguimos entregar em ambiente agradável, com momentos de grande emoção 16 troféus, o que para mim foi um motivo de muita satisfação, sobretudo por verificar que as pessoas continuam a sentir o F. C. Porto. Todos mostraram uma alegria enorme, alguns até alguma emoção, e foram momentos bonitos que me ajudaram a fortalecer o meu ânimo e a sentir-me orgulhoso de ter tanta gente a merecer ser galardoada".

Sérgio Conceição foi um dos distinguidos, tendo recebido o terceiro troféu, um como jogador e dois como treinador, a quem Pinto da Costa comparou com José Maria Pedroto, uma referência no clube e no futebol nacional. "Não há pessoas iguais, pode haver pessoas mais parecidas umas com as outras, naturalmente quando comparo e digo que o Sérgio Conceição tem semelhanças com o José Maria Pedroto, sempre saudoso para nós portistas e para mim amigo como fui dele, tenho de considerar que é altamente elogioso para o Sérgio Conceição. Mas disse-o e mantenho, é porque é aquilo que penso e o que tenho constatado ao longo dos anos que convivi bem de perto com o José Maria Pedroto e também convivo com o Sérgio Conceição há muitos anos, porque ele veio para o F. C. Porto aos 16 anos e hoje, ao fim de todos esses tenho acompanhado toda a carreira dele. Fui seu diretor de futebol, fui seu presidente enquanto ele jogador, sou presidente enquanto ele treinador e tenho, como já disse, por ele uma amizade fraterna" salientou o dirigente.

E continuou a falar sobre o treinador: "Vejo-o não como um filho, porque filhos os pais são insubstituíveis e ele tem os pais que adora e que ainda hoje [segunda-feira] recordou com emoção e, portanto, não vou intitular isso. Apenas vou dizer que tenho por ele uma amizade fraterna. Mas vejo-lhe muitas semelhanças na determinação, na paixão com que se entrega ao trabalho, no rigor que tem para com ele próprio e para com todos os que trabalham com ele, tanto os jogadores como todos os que colaboram na secção. Com toda a gente é de um rigor extremo. Mas sempre com racionalidade, com interesse e pondo os interesses do F. C. Porto acima dos dele ou de quem quer que seja. Ele pelo F. C. Porto, tal como fazia José Maria Pedroto, é capaz de entrar em qualquer guerra, não e de recear, não tem medo e apaixona-se realmente por aquilo que faz. Nesse aspeto, sendo pessoas diferentes, de origens diferentes, têm muito de comum em tudo o que é o seu trabalho, a sua paixão e a sua dedicação e a vontade intransponível de estar sente do lado do F. C. Porto e defender sempre os interesses do clube".

Pinto da Costa abordou a continuidade de Sérgio Conceição e defendeu que da mesma forma que o técnico principal assumiu a equipa em tempos difíceis, também "é justo que fique nos tempos mais fáceis". "Por minha vontade tenho desejo que ele seja treinador do F. C. Porto no futuro", frisou o presidente.

Quando Pinto da Costa chegou à presidência ao clube, este tinha apenas 16 títulos no futebol, passando a somar mais 62 ao longo dos últimos 38 anos. "Quando entrei para o F. C. Porto com o José Maria Pedroto, o clube era totalmente dominado pelo centralismo. Não é que agora não haja o mesmo centralismo, talvez haja menos descaramento. Há mais cobertura dos órgãos de comunicação, talvez porque são mais, embora alguns com menor qualidade, mas havia uma subjugação permanente, Lisboa mandava e tínhamos de aceitar. E nós lutámos contra isso", recordou o presidente dos dragões.

E realçou: "O 25 de abril, que acabou com muitas coisa que era preciso acabar, veio repor a verdade em muitos setores e um deles foi o futebol".