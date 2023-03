Pinto da Costa: "Acho que o Sérgio Conceição calado faz um bom discurso"

Miguel Pataco Hoje às 12:12 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta quinta-feira, a renovação da parceria com a Super Bock e o presidente do azuis e brancos, Pinto da Costa, abordou o silêncio de Sérgio Conceição, depois de uma queixa da APAF contra o treinador e o líder dos dragões.

Começaram a parceria há quase 30 anos e seguem-se mais cinco. O F. C. Porto e a Super Bock renovaram, no Estádio do Dragão, a parceria que começou em 1994 até 2029 - e que conta com 20 títulos pelo meio - e Pinto da Costa destacou o sucesso desta ligação, garantindo que sempre teve a certeza que a mesma seria de sucesso, num momento que também contou com a presença de Rui Lopes Ferreira, CEO da marca de cerveja.

"Quero saudar todo o passado da empresa, que muito me ajudou como presidente, e todos os colaboradores. Só se sabe que uma assinatura de contrato é um bom ato quando se renova, porque na primeira vez é sempre uma incógnita. Das duas partes, há sempre uma esperança e certeza que poderá ter sucesso, mas às vezes não acontece. Quando se tem uma parceria que se iniciou em 1994 e em 2023 se renova, é sinal que estamos no bom caminho. Nunca tive dúvida disso. Tinha a certeza que tínhamos encontrado a pareceria ideal", afirmou Pinto da Costa.

Contas do campeonato e silêncio de Conceição

Apesar da manhã ter sido dedicada à renovação da pareceria, ainda houve tempo para abordar os temas desportivos do universo portista, nomeadamente as contas do campeonato - os azuis e brancos estão a oito pontos do primeiro lugar, ocupado pelo Benfica - e o silêncio de Sérgio Conceição. O treinador do F. C. Porto tem estado em silêncio e não tem feito as conferências de imprensa antes e depois dos jogos da Liga, depois da queixa da APAF.

"Se ainda acredito na conquista do campeonato? Vamos jogar amanhã [diante do Estoril, no Dragão] a primeira final. Até maio vai acontecer tanta coisa, felizmente e infelizmente... Silêncio de Conceição? Sobre a APAF não me pronuncio, não me pronuncio sobre coisas ridículas. E acho que o Sérgio Conceição calado faz um bom discurso", concluiu.

A APAF apresentou queixa contra Pinto da Costa e Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol depois das declarações proferidas no final do jogo com o Gil Vicente, que terminou com uma derrota (1-2) da equipa azul e branca e as expulsões de João Mário e Uribe. Ao Porto Canal, o líder portista pediu para "acabarem com o VAR" e o treinador do F. C. Porto falou em dualidade de critérios: "Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário e em que nos lances dúbios e importantes, houve rigor e visualização. E acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas", afirmou.