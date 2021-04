Pinto da Costa acredita no título e na renovação de Sérgio Conceição

JN Ontem às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, em entrevista dada ao Porto Canal, esta sexta-feira à noite, mostrou-se confiante na revalidação do título e abordou a renovação do treinador de Sérgio Conceição

"Todas as jornadas são importantes, faltam seis jornadas, são 18 pontos, qualquer ponto que se perca pode definir o campeonato, seja para que lado for. Neste momento são todos os jogos difíceis, mesmo os clubes do topo da tabela perderam pontos com clubes do fim da tabela, o Sporting empatou com o Famalicão, o Benfica perdeu com o Gil Vicente", disse Pinto da Costa.

"Qualquer ponto tem o mesmo peso, seja qual for o jogo. O Braga é um concorrente poderoso e que está a fazer uma grande época. O futebol, até pela falta de público, ficou diferente, vê-se pelos resultados que não têm lógica. O Gil ganhou ao Benfica e o Portimonense ganhou ao Famalicão. Na jornada seguinte, o Famalicão ganhou ao Gil Vicente", anotou o dirigente azul e branco.

Pinto da Costa anota que a equipa precisa de ir passo a passo. "O lema é pensar que tem de ganhar o jogo a seguir. O F. C. Porto está concentrado e convicto de que tem de ganhar em Moreira de Cónegos na segunda-feira", salientou.

A renovação de Sérgio Conceição também esteve em destaque, mas Pinto da Costa não avançou grandes pormenores. "Estou em condições de manter o que disse. A intenção dos dois é a de prolongar o contrato, não sei se por mais um ano ou mais. Estamos a pensar o que será melhor", disse o presidente portista. E prosseguiu: "Temos definido que Sérgio Conceição está de tal maneira envolvido neste campeonato, que ainda penso que vamos ganhar, se tudo for normal, que ficou combinado que, mal acabe o campeonato, arrumaremos definitivamente o assunto. Só depois haverá a renovação, a vontade é de prolongar o contrato, não está dependente de absolutamente nada. Não estou nada preocupado".