Pinto da Costa acredita que Casillas ainda vai vestir a camisola do F. C. Porto

Um dia depois de Iker Casillas ter postado uma fotografia nas redes sociais a indicar que voltara a calçar as chuteiras pela primeira vez desde que sofreu um enfarte agudo do miocárdio, o presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, comentou a situação do guarda-redes espanhol.

"Toda a gente sabe a estima que todos, no F. C. Porto e no universo do desporto, têm pelo grande atleta e grande homem que é o Iker. Gostava [que ele voltasse a vestir a camisola do F. C. Porto] e tenho a sorte em dizer que isso vai acontecer nem que não seja por muito tempo. Estou convencido que ainda o vamos ver com a camisola do F. C. Porto", afirmou Pinto da Costa, à margem da apresentação do programa de saúde escolar 2019/2020 da Maia, da qual foi um dos convidados.

O guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio a 1 de maio passado, durante uma sessão de treino dos dragões no Olival. Foi internado de urgência e submetido a um cateterismo, não tendo voltado a competir desde então.

Casillas segue um apertado processo de recuperação e prometeu novidades lá para março do próximo ano. Nunca descartou a hipótese de ainda voltar a jogar ou, então, de terminar a carreira. Para já, surpreendeu todos ao anunciar, na segunda-feira, que tinha voltado a calçar as chuteiras e a pisar o relvado do centro de treinos do Olival.