Pinto da Costa: "Agora já só 90% dos fundos públicos ficam em Lisboa"

O presidente do F. C. Porto foi recebido, este sábado, na Câmara Municipal de Viseu pelo autarca Fernando Ruas e aproveitou para deixar, com muita ironia à mistura, críticas ao centralismo do país, além de desejar o regresso do Académico de Viseu à Liga.

Após elogiar a cidade de Viseu e a evolução que nota na mesma - "respira prosperidade" -, Pinto da Costa lembrou que a regionalização está na Constituição da República e socorreu-se dos dados da OCDE.

"Num país centralista - e estou feliz porque já não é tanto, porque agora já só 90% dos fundos públicos é que ficam em Lisboa e 10% para o resto do país. Já não é mau. Não sou eu que o digo, é a OCDE, Portugal é o país mais centralista da Europa", referiu, antes de puxar pela memória.

"Feliz por saber que Viseu vai ser capital europeia do desporto em 2024. O primeiro jogo de futebol que vi na vida, tinha oito anos, foi um Famalicão-Académico de Viseu, na Liguilha de acesso à 1.ª Divisão. Não digo o resultado, mas o autor do golo do Viseu foi marcado por um jogador chamado Zeca. Espero que o ano da cidade do desporto coincida com a subida do Ac. Viseu, com o regresso à 1.ª Divisão. Estou certo que isso acontecerá", acrescentou o presidente do F. C. Porto.

Já Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu, não escondeu que tem outras preferências clubísticas - "toda a gente sabe que sou mais dado à cor verde" - e agradeceu a luta de Pinto da Costa contra o poder da capital.

"Tenho um gosto especial por quem sabe usar bem a ironia. Precisamos de alguém que levante a voz contra o centralismo, se quisermos um país mais equilibrado", afirmou o autarca, antes de deixar um "convite" para um regresso ao passado.

"O F. C. Porto estagiou muitas vezes aqui e foi quase sempre campeão quando o fez. Agora, vieram inaugurar uma casa no coração do país, que precisa do coração e da raça que todos reconhecemos aos jogadores do F. C. Porto", finalizou Fernando Ruas.