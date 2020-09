Pinto da Costa: "António Costa arrisca-se a ficar na história como o homem que asfixiou o futebol"

Hoje às 10:19 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, avança com duras críticas contra o primeiro-ministro, descontente com a falta de apoio do Governo ao desporto e, particularmente, ao futebol. O dirigente foca duas questões neste ataque a António Costa: a excessiva carga fiscal sobre os clubes e a proibição de público nos estádios.

Em declarações ao diário desportivo "O Jogo", Pinto da Costa sublinha o exemplo de Itália, onde aconteceu um ajuste fiscal para ajudar os clubes a sobreviver em tempo de pandemia de covid-19. "Estamos na linha da frente entre os países com maior carga fiscal da Europa e, mesmo sabendo que não temos receitas, por não nos ser permitido ter público nos estádios, o Governo não baixa, nem suspende parcialmente, os altos impostos que caem sobre os clubes. Ainda agora, a Itália baixou os impostos de 50% para 33%".

Confrontado com o apoio de António Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, o líder do F. C. Porto esclareceu que compreende que o faça, na qualidade de "cidadão", avançando até que não será benéfico para Vieira, por entender que o Governo está a prejudicar o futebol. "Não será benéfico [Vieira] ligar a candidatura a António Costa. E explico: arrisca-se a que António Costa fique na história como o homem que asfixiou os clubes de futebol e matou as outras modalidades", sentencia o dirigente azul e branco.