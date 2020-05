Pinto da Costa apresenta novidades na lista para os órgãos sociais

Nuno Amaral e Susana Silva Hoje às 18:59, atualizado às 19:31 Facebook

Jorge Nuno Pinto da Costa anunciou, esta quarta-feira, os elementos que compõem a lista candidata às eleições para a presidência do F. C. Porto, agendadas para 6 e 7 de junho, na qual surgem algumas mudanças, embora a aposta seja na continuidade dos principais elementos da atual direção.

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, Pinto da Costa apresentou uma lista muito idêntica à que o reconduziu há quatro anos para o 14.º mandato à frente do destino dos dragões.

As novidades são as entradas para os cargos de vice-presidentes do antigo guarda-redes portista Vítor Baía, que será o elemento de ligação entre a Direção e o Futebol Profissional, e dos empresários José Américo Amorim, do Grupo Amorim, e Paulo Mendes, administrador do Banco Carregosa, que serão responsável pela reformulação administrativa e financeira, dando apoio direto a Fernando Gomes.

De fora da lista ficaram os vice-presidentes Eduardo Valente e Emídio Gomes, bem como Antero Henrique, que saiu do clube pouco depois das eleições.

Também Fernando Gomes, mas o "bibota" de ouro, passa a desempenhar funções como vogal, sendo o responsável máximo pelo departamento de formação do clube.

A lista de Pinto da Costa para a Mesa da Assembleia-Geral passa a ser encabeçada por Lourenço Pinto, enquanto no Conselho Fiscal e Financeiro Jorge Guimarães será o novo presidente. Já o Conselho Superior para a ser liderado por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

No que à composição da SAD diz respeito, o atual presidente portista avançou que só anunciará a composição após vencer as eleições.

"O F. C. Porto não pode parar, tem de continuar naquela senda de triunfos que há muitos anos vem seguindo. Queremos continuar a ganhar e para continuar a ganhar não podemos mudar, temos é que alterar e aperfeiçoar", começou por referir Pinto da Costa, anotando que os dois dias de eleições dará "mais tempo para mais gente ir votar".

"Não foi uma decisão minha mas do presidente da mesa da Assembleia-Geral, depois de ouvidas as três candidaturas que deram acordo para isso. Naturalmente o presidente da Assembleia-geral, com os médicos responsáveis, teve a visita dos responsáveis de saúde que aprovaram todo o plano que está traçado e todas as medidas para que o ato eleitoral decorra sem perigo para quem quer que seja", esclareceu ainda o presidente e candidato dos azuis e brancos.

Lista

Eis a composição da lista encabeçada por Pinto da Costa:

Direção

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa (Presidente)

Adelino Sá e Melo Caldeira (vice-presidente, responsável jurídico)

Alípio Jorge Calisto Fernandes (vice-presidente, responsável pelas casas e filiais do F. C. Porto)

Fernando Manuel dos Santos Gomes (vice-presidente, responsável financeiro)

José Américo Amorim Coelho (novo, vice-presidente, responsável pela reformulação administrativa e financeira)

Paulo Armando Morais Mendes (novo, vice-presidente, responsável pela reformulação administrativa e financeira)

Vítor Manuel Martins Baía (novo, vice-presidente, elo de ligação entre a direção do F. C. Porto e o Futebol Profissional)

Vogais

António Manuel Leitão Borges (Andebol)

Eurico Fernando Queirós Pinto (Hóquei em Patins)

Fernando Mendes Soares Gomes (novo, responsável pelo Departamento de Formação)

Luís Joaquim de Sousa Fernandes (Natação)

Rodrigo Afonso Pinto de Magalhães Pinto de Barros (Provedor dos Sócios)

Vítor Hugo Barbosa Carvalho da Silva (Basquetebol)

Mesa da Assembleia-Geral

José Lourenço Pinto (Presidente)

Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora (vice-presidente)

Fernando Maria Novo Sardoeira Pinto (secretário)

Luís Filipe Castro de Araújo (secretário)

Joaquim Manuel de Sousa Ribeiro (secretário)

Conselho Fiscal e Disciplinar

Jorge Luís Moreira de Carvalho Guimarães (Presidente)

Filipe Carlos Ferreira Avides Moreira (vice-presidente)

José Manuel Taveira dos Santos (secretário)

José Augusto dos Santos Saraiva (Relator, Contas)

Luís Filipe dos Santos Almeida Monção (Relator, Contas)

André Ferreira Antunes (Relator, Contencioso)

José Pedro Busano de Sousa Vieira (Relator, Sindicância)

Conselho Superior

Rui Moreira

Felisberto Querido

Eduardo Vítor Rodrigues

Luís Montenegro

Pedro Marques Lopes

Jorge Filipe Correia

Manuel Macedo

Manuel Pizarro

António Bragança Fernandes

Fernando Cerqueira

Deocleciano Carvalho

Tiago Barbosa Ribeiro

Raúl Peixoto

Luís Artur Ribeiro Pereira

António José Sousa Magalhães

Jorge Cernadas

Matilde Passos Ribeiro

Nuno Cardoso

Manuel Ferreira da Silva

José Barbosa Mota