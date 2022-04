Pinto da Costa: "Assino já ganhar o campeonato e a Taça para o resto da minha vida"

Presidente do F. C. Porto acredita que ao fim de 40 anos de liderança vê as pessoas "satisfeitas".

No jantar comemorativo dos 40 anos de presidência, organizado pela comissão de recandidatura, Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, revelou que está satisfeito com o percurso como líder portista e que, por ele, seria campeão e vencia a Taça de Portugal até ao fim da vida.

"Sinto-me mais velho após estes 40 anos, como vocês também se devem sentir [risos]. Acho que fomos demasiadamente atrevidos e conscientes, sobretudo nas circunstâncias que estávamos na altura. Ao fim de 40 anos vejo as pessoas satisfeitas, ainda ontem [frente ao Sporting] a manifestação no Estádio do Dragão tocou-me muito. Por isso, acho que valeu a pena, embora tenha tido períodos melhores e piores, sinto a sensação de dever cumprido", começou por dizer, em declarações ao JN e ao jornal O Jogo.