JN Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, marcou esta quinta-feira presença no treino matinal da equipa principal no Olival

Os dragões regressaram aos trabalhos na segunda-feira, mas só ao quarto dia de preparação para o recomeço da época, previsto para o final de maio, é que o dirigente máximo dos dragões marcou presença, devidamente protegido com uma máscara.

Pinto da Costa aproveitou o momento não só para ver os jogadores, mas também para conversar com o treinador Sérgio Conceição.