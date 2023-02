Pinto da Costa atira-se a Varandas: "Foi falar para a garagem e nem permitiu perguntas"

JN Hoje às 19:59 Facebook

Líder dos dragões reage às críticas do presidente do Sporting à arbitragem na final da Taça da Liga.

Pinto da Costa criticou, esta quinta-feira, a postura de Frederico Varandas após a final da Taça da Liga, que o F. C. Porto ganhou ao Sporting. As palavras do presidente sportinguista à arbitragem de João Pinheiro mereceram agora resposta do líder portista.

"Se me chocou? A única coisa que me chocou foi que ele (Frederico Varandas) tinha lá uma sala para a comunicação social e tenha chamado alguns jornalistas para ir para a garagem dizer o que disse e sem dar direito a perguntas. A ele já nada fica mal, mas aos jornalistas que vão atrás de um presidente para falar na garagem e não poderem fazer qualquer pergunta, a esses fica mal", referiu Pinto da Costa, à margem da inauguração de um hotel na antiga sede do F. C. Porto, junto à Câmara Municipal do Porto.

O presidente dos azuis e brancos desculpou com o facto de estar "longe" para não comentar a expulsão de Sérgio Conceição no jogo com o Marítimo e abordou as poucas movimentações do clube no mercado de janeiro.

"Entendemos que o nosso grupo é forte, bom, e que não havia necessidade de mexer. Se recebemos propostas? Não, as pessoas já sabiam que não íamos vender, transmiti isso atempadamente aos empresários", disse.