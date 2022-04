Pinto da Costa: "Campanhas eleitorais como as dos rivais deixam marcas"

JN/Agências Hoje às 13:41 Facebook

O Porto Canal revelou um excerto da entrevista que Pinto da Costa deu à revista "Dragões", com publicação agendada para amanhã. O tema central são os 40 anos da presidência do atual líder do F. C. Porto

Incontestável na liderança dos dragões há 40 anos, Pinto da Costa acredita que as campanhas eleitorais que têm acontecido nos clubes rivais deixam "marcas e divisões" nos adeptos. "Não posso dizer porque foi ou não, mas uma coisa posso dizer, que é normal, uma campanha eleitoral, como tem acontecido nesses clubes, deixa sempre marcas e divisões, depois dizem que vão estar todos juntos, mas à primeira coisa dividem-se e dizem que o presidente não presta. Uma coisa é dizer que um sócio do F. C. Porto não gosta do presidente, que está careca, que é um bocado chato, pronto, não gosta. Mas não há nenhum que não queira que o F. C. Porto ganhe, que não fique feliz com o clube a ganhar um jogo, seja qual for", acredita o presidente dos "dragões".

Para ilustrar esta afirmação o presidente portista recorreu a um exemplo político. "O Partido Socialista é estável e tem maioria absoluta porquê? Porque o líder não tem contestação, os socialistas estão com o líder, apoiam o líder e estão sempre dispostos a colaborar. Noutros partidos, o que se espera no futuro? Cuidado que aqui atrás está o meu correligionário."

Ao seu jeito, Pinto da Costa utilizou o humor para responder às questões relativas à estabilidade do F. C. Porto. "É bom haver estabilidade, mas não quer dizer que alguém fique eternamente num clube. No outro dia queriam combinar um almoço e eu disse que tinha mesmo de ser no dia 22, porque a 23 entro no manicómio, aos 40 anos tem-se uma suíte no manicómio", concluiu o presidente.