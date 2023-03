Pinto da Costa chega à presidência do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 07:29 Facebook

Vitória nas eleições de 1982, com votação recorde, deu um novo rumo ao F. C. Porto.

"Votação recorde elegeu Jorge Nuno Pinto da Costa". Foi com este título que a edição de 18 de abril de 1982 do "Jornal de Notícias" noticiou na primeira página a chegada de um novo rosto à presidência do F. C. Porto, consumada no dia anterior. Mas havia algo mais a dizer na manchete. É que a equipa azul e branca tinha jogado no mesmo dia das eleições e a vitória difícil, nas Antas, sobre um adversário menos cotado, levou o JN a dizer que a mudança era "só na direção", pois no jogo jogado "nada mudou no futebol portista, que se viu e desejou para vencer um aflito Penafiel". Como se viu nos 40 anos seguintes, a eleição de Pinto de Costa mudaria, e de que maneira, o destino do clube da Invicta e do próprio futebol português.

No interior do jornal, o ato eleitoral foi descrito como o mais concorrido de sempre no clube das Antas, apesar de a lista liderada por Pinto da Costa ter sido a única a apresentar-se a votos. Em 5024 votantes, o antigo diretor para o futebol do F. C. Porto foi escolhido por 4573 sócios, tendo havido "243 votos nulos, 203 riscados e 5 imprecisos". Nas eleições para o Conselho Superior, com duas listas a concurso, Pinto da Costa venceu com 4265 votos, contra 687 de Pinto de Magalhães.

O triunfo de Pinto da Costa foi definido como "espetacular" e revelador de uma "tentativa válida de mudança" por parte dos associados portistas, que "esgotaram os boletins de voto". Em declarações ao JN, o novo presidente portista agradeceu o apoio, dizendo que "não há massa associativa tão dedicada" como a do F. C. Porto. As palavras do dirigente foram, de resto, um prenúncio do que viria a acontecer nas décadas seguintes.

"Irei lutar, como toda a Direção, para que este acto seja perfeitamente correspondido de molde a não defraudar os adeptos do F. C. Porto. Muito mais importante do que qualquer passo meu, está o meu modo de tentar servir, com ardor, o F. C. Porto. Aí sim, importa dar o máximo do esforço para que todos estes adeptos não se sintam defraudados, nem desiludidos, por confiarem nesta nova Direção".

Na mesma página, era adiantado como grande possibilidade o regresso do avançado Fernando Gomes ao clube da Invicta, que haveria de se confirmar, em função da vitória de Pinto da Costa nas eleições. "Gomes já adiantou ao Gijón [clube que representava] que deseja unicamente vir para o F. C. Porto", dizia, ao JN, o pai do jogador. Outra hipótese aventada foi a do regresso às Antas do médio António Oliveira, que tinha saído dois anos antes para o Sporting, mas este acabou por não se concretizar.