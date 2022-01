Pinto da Costa confia num "2022 recheado de êxitos"

JN Hoje às 15:57 Facebook

À revista "Dragões", o presidente portista teceu rasgados à equipa de futebol e a Sérgio Conceição: "A competência do nosso treinador é demasiado evidente".

Pinto da Costa baseia-se nos últimos dias de 2021 para mostrar confiança num "2022 recheado de êxitos" para o F. C. Porto.

Através da revista "Dragões", o presidente portista criticou os "funerais" antecipados e elogiou a resposta da equipa nos últimos jogos do ano passado, principalmente contra o Benfica, que foi coroada com a liderança isolada na Liga, alcançada no passado sábado.

"Os mesmos que andam há 40 anos a fazer-nos funerais ligeiramente exagerados vaticinaram, no início do mês passado, que dezembro seria um mês fatídico para o F. C. Porto. Terminámo-lo com vitórias claras sobre um rival direto na luta pelos títulos nacionais e na liderança do campeonato, o principal objetivo que assumimos em cada temporada. Só os muito desatentos ou muito ignorantes podem ter ficado surpreendidos com as nossas prestações", escreveu Pinto da Costa.</p>

"A competência do nosso treinador é demasiado evidente - e já vai na quinta temporada consecutiva à frente do F. C. Porto -, além de que a qualidade da equipa também é inquestionável", acrescentou o líder dos azuis e brancos.

Pinto da Costa destaca o facto de o clube fechar "2021 em alta no futebol e em todas as outras modalidades".

"Unidos e solidários, resistentes perante todas as adversidades. Foi com base nesses valores, apesar das injustiças que nos impuseram e que não temos como controlar, que nos sagrámos campeões do mundo de hóquei em patins no pavilhão do Sporting. Seguindo a mesma linha, acredito que teremos um ano de 2022 recheado de êxitos", completou.