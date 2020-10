Pinto da Costa confiante na Vitória da W52/FC Porto na Volta

José Pedro Gomes Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos dragões, Pinto da Costa, mostrou, esta segunda-feira, confiança no triunfo da equipa W52/FC Porto na Volta a Portugal em bicicleta, estando a acompanhar a prestação da formação no contrarrelógio final, esta tarde, em Lisboa.

"Tenho muita fé que um dos nossos irá ganhar, embora tenha de reconhecer o mérito ao ciclista que está em segundo lugar, a 13 segundos. Mas acredito que os nossos dois atletas [Amaro Antunes e Gustavo Veloso] podem vencer e estou certo que vão dar tudo para nos dar mais uma alegria", disse o dirigente.

Sobre a renovação do vínculo, por mais dois anos, com a W52, que fará com que a equipa se mantenha no pelotão, pelo menos, até 2022, Pinto da Costa falou "em orgulho". "Quando apostamos no regresso do ciclismo com esta feliz ligação à W52 era com o intuito de ganhar. Ganhar cinco vezes consecutivas será um feito difícil de igualar",

Pinto da Costa sublinhou, ainda, a abrangência do ciclismo para divulgar a marca F. C. Porto por todo o país e para promover a proximidade com os adeptos.

"É um veículo de propaganda que, neste caso, leva o F. C. Porto a sítios onde outros clubes e equipas, de outras modalidades, nunca passariam. É uma presença permanente que os portistas gostam de ver passar e, naturalmente, desejam, como eu, vencer a prova mais uma vez", disse Pinto da Costa.