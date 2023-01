"Pinto da Costa continua como um menino, sempre à procura de mais", diz Conceição

No rescaldo da conquista da primeira Taça da Liga, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, garantiu que nunca desvalorizou o troféu e destacou o presidente Pinto da Costa.

"Ganhámos. Era importante. As finais ganham-se. Houve bons momentos, nos primeiros 10/15 minutos fizemos o golo. Tínhamos definido não ir buscar o Sporting, a equipa um bocado mais baixa. Estávamos a definir mal. Bons 30 minutos do Sporting, mas a minha equipa devia ter interpretado as coisas de outra forma. Ajustámos as coisas ao intervalo e não me lembro de uma oportunidade do Sporting na segunda parte. E com a expulsão do Paulinho ficou mais fácil", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando a felicidade pela conquista do título.

"Este troféu é um título. Quando começamos a época traçámos os nossos objetivos. Se nós diariamente metemos dedicação em tudo, não faz sentido desvalorizar algum troféu em que estejamos inseridos. É a primeira Taça da Liga para o F. C. Porto, estou contente. Ganhámos mais um título, e este ainda não tínhamos ganho. O que está para trás a mim não me diz nada, desde que cheguei ao F. C. Porto é para ganhar algo todos os dias. Estamos num período bom, passámos alguma dificuldade a nível financeiro, como sabem. Fazemos um grupo fantástico e temos sido muito competitivos. Queria ganhar sempre, mas nem sempre é possível, mas os adeptos sabem que damos sempre o máximo", vincou.

Já em declarações à Sport TV, o técnico destacou o presidente Pinto da Costa, a quem Conceição ofereceu a medalha. "Falamos do presidente com mais títulos no mundo e faltava este. Tenho todo o gosto, temos uma relação de amizade pessoal, para além da profissional, grande estima e amizade. Somos obcecados por títulos, gostamos muito de ganhar e quando é assim estamos contentes. Ele com 85 anos continua como um menino, com brilho no olhar sempre à procura de mais", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, em Leiria, o Sporting e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Eustaquio e Marcano marcaram os golos do encontro. Paulinho foi expulso. Os azuis e brancos conseguiram, assim, conquistar o troféu pela primeira vez, na quinta final que disputaram, enquanto o clube de Alvalade, que tinha vencido as duas edições anteriores, continua com um total de quatro troféus, em sete finais jogadas.