Pinto da Costa critica Pedro Guerra: "Anda a fugir ao Tribunal"

Em declarações ao "Porto Canal", após ter prestado declarações em Tribunal, Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, criticou mais uma ausência de Pedro Guerra, antigo diretor de conteúdos da BTV, que a justificou, de novo, por motivos de saúde.

Depois de ter prestado declarações em Tribunal num processo que visa Pedro Guerra, antigo diretor de conteúdos da BTV, movido pelo F. C. Porto, pelo seu presidente e por Luís Gonçalves, Pinto da Costa admitiu sentir-se "incomodado com tudo neste processo", que categorizou como "uma vergonha".

Em causa estão as sucessivas faltas de Pedro Guerra, que tornou a invocar motivos de saúde - realização de exame médico - para não comparecer na sessão. "Na última vez enviou um email ao Tribunal, à meia-noite, a dizer que estava doente, mas no dia seguinte, ou no próprio dia, apareceu na televisão a falar como se nada fosse. Hoje, também parece que também não apareceu. Doente não deve estar, porque há fotos dele num jantar com o Dr. Luís Filipe Meneses, em Lisboa, e estava com grande animação e bom aspeto. Portanto, é lamentável", referiu o presidente do F. C. Porto.

"É uma tentativa de não vir a Tribunal", acrescentou o dirigente, que remata: "Quando as pessoas difamam, mentem e dizem, como ele disse, perentoriamente, que tinha a certeza e agora não vem mostrar o que tem para justificar essa certeza, é lamentável. Espero que seja feita à justiça".

Questionado sobre um possível entendimento entre as partes, Pinto da Costa refutou a hipótese, garantindo que "qualquer indemnização que venha será para a instituição Coração da Cidade", no Porto.

"Não coloquei esta ação para fins lucrativos ou pessoais. É apenas para que pessoas como essas possam, com tanta certeza, deixar de dizer mentiras que difamam o F. C. Porto, o Conselho de Arbitragem e os próprios árbitros", justificou.

O caso remonta a 2018, quando Pedro Guerra afirmou, num programa televisivo, que o F. C. Porto interferiu na troca do árbitro de uma partida frente ao Belenenses. Na ocasião, Carlos Xistra rendeu Fábio Veríssimo, que já confirmou ter pedido dispensa do jogo pelo falecimento do avô.