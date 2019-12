Pinto da Costa critica políticos: "A mesma sorte não têm os pobres"

JN Hoje às 18:21 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, voltou esta quarta-feira a falar da regionalização, deixando uma crítica: "Vemos políticos de vários partidos a jurar cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas todos têm falhado".

"Desde 1976, a Constituição da República Portuguesa diz claramente que 'no continente, as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas'. As freguesias e os municípios já existem há muito tempo, mas as regiões não saem do papel há quase 50 anos. A cada eleição e a cada tomada de posse, vemos políticos de vários partidos a jurar cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas todos têm falhado neste compromisso. Apesar de desrespeitarem a lei fundamental do país, nada lhes acontece. A mesma sorte não têm os pobres que, por vezes, fazem coisas bem menos graves quando estão desesperados", pode ler-se na revista "Dragões".

O líder dos azuis e brancos colocou, ainda, o F. C. Porto na luta pela regionalização, garantindo que o clube nunca deixará de ser uma força.

"Em Portugal falta vontade e coragem de levar para a frente a reforma que podia ajudar a diminuir os efeitos do centralismo crónico que asfixia o país que existe para cá e para lá de Lisboa. Acredito que o F. C. Porto nunca deixará de ser uma força importante nessa luta por um país mais justo", concluiu.