Pinto da Costa dedica a Seninho a vitória sobre o Belenenses

Nuno Barbosa Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente do F. C. Porto lembra a antiga glória do clube que faleceu no sábado. "O seu exemplo de vida era muito importante para todos", destacou.

No velório a Seninho, antigo jogador do F. C. Porto que vai a sepultar esta segunda-feira, o presidente Pinto da Costa fez questão de marcar presença, fazendo-se acompanhar pelos vice-presidentes Vítor Baía e Fernando Gomes. "Seninho foi um grande jogador na sua geração. Neste momento, queria evocar o grande homem que ele foi como atleta, pai, cidadão e amigo. Era uma pessoa invulgar, daquelas que faz pena ver partir", começou por dizer Pinto da Costa, depois da missa de corpo presente na igreja das Antas.

"O seu exemplo de vida era muito importante para todos. Ele sentia o clube de uma maneira muito particular, para ele foi um momento de felicidade [ser campeão em 1977/78] e para mim foi um prazer colocar essa faixa que ele tanto mereceu", completou o presidente dos dragões, recordando o campeonato que marca o fim do jejum de 19 anos do F. C. Porto sem conquistar qualquer título nacional.

Pinto da Costa aproveitou para lembrar o jogo em Old Trafford, onde dois golos de Seninho permitiram ao F. C. Porto eliminar o Manchester United na edição de 1977/78 da Taça das Taças. "O jogo é em Manchester é uma referência na carreira dele, mas a carreira do Seninho foi mais do que isso. Marcar dois golos em Manchester não é para qualquer um".

O presidente dos dragões dedicou ainda o triunfo dos dragões sobre o Belenenses à memória de Seninho: "A vitória ontem, aliás todas as vitórias são dedicadas aos grandes simbolos do F. C. Porto, como foi o Seninho. A memória dele perdurará para sempre".