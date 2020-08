Pinto da Costa diz que este foi o título que mais alegrias lhe deu

João Faria Hoje às 18:15 Facebook

O presidente dos dragões considerou, este domingo, que o título conquistado em 2019/20 pela equipa portista foi o mais difícil das quase quatro décadas que leva em funções, à frente do clube.

"Todos os títulos são importantes, mas este foi o mais difícil de conquistar e o que mais alegrias me deu", confessou Pinto da Costa, referindo, a propósito, que a equipa orientada por Sérgio Conceição teve de ultrapassar "muitas cascas de banana no percurso".

O líder portista fez questão de felicitar em particular o técnico da equipa. "É um motivo de enorme felicidade, para todos, para mim ainda em especial. Tenho pelo Sérgio Conceição amor fraterno. Vi-o chegar aqui com 16 anos, acompanhei a vida dele. É um irmão mais novo, para sempre. Obrigado por estes momentos de grande glória", referiu, emocionado.

Pinto da Costa falava no Museu do F. C. Porto, durante a cerimónia em que se assinalou a entrega das duas taças conquistadas em 2019/20 pela equipa principal de futebol.

Antes, o plantel do F. C. Porto tirou, no Estádio do Dragão, uma foto de família, com os dois troféus conquistados ao longo da época.