Pinto da Costa diz que Sérgio Conceição "fica até 2024"

O presidente do F. C. Porto garante que Sérgio Conceição "fica até 2024. É o contrato que temos". Pinto da Costa diz que se esteve a rir com o treinador sobre as notícias de uma possível saída do treinador dos azuis e brancos

À saída do Olival, o líder portista contou que a manhã foi "normal" e que a relação de amizade com o treinador vem desde que Conceição "tem 16 anos", afastando a saída do treinador, que tem sido apontada como uma possibilidade nas últimas horas.

"Espero que a ligação dele com o F. C. Porto vá para lá de 2024, para mim ficava até aos 50", defendeu Pinto da Costa.

"Até 2024 fica de certeza, que é contrato que temos", reiterou aos jornalistas, garantindo que "nenhum de nós falou sobre esse assunto, que não é assunto. Eu soube hoje quando vi os títulos dos jornais. Ele também não sabe de onde veio aquilo, eu também não."

Vítor Baía e Luís Gonçalves, administradores da SAD, também estiveram presentes no centro de treinos dos azuis e brancos, esta quarta-feira de manhã, o que o presidente do clube disse que é uma prática normal.

Sobre a polémica criada em relação a eventuais críticas sobre investimento na equipa, Pinto da Costa referiu que "disse que houve investimento e houve, ele nunca disse que não houve... Nunca nas declarações dele ele disse que não houve investimento. Nunca falou disso. Falou dos jogadores, até numa tentativa de valorizar os jogadores".