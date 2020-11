Pinto da Costa e a renovação de Pepe: "Este não será o último contrato"

Arnaldo Martins Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Pepe assinou o prolongamento do vínculo com o F. C. Porto por mais dois anos, até 30 de junho de 2023, no relvado do Estádio do Dragão. Acompanhado pela família, na cerimónia estiveram ainda presentes Pinto da Costa, Sérgio Conceição, Vítor Baía e Jorge Mendes.

Quando terminar esta nova ligação com o F. C. Porto, Pepe terá 40 anos, mas mesmo assim Pinto da Costa duvida que o defesa central termine aí a carreira.

"Muito do passado do Pepe está no nosso museu. Mas esta renovação não foi um prémio pelo passado, esta renovação acontece porque o Pepe continua a ser o melhor central português, por isso é titularíssimo da seleção nacional. Por fruto da vida que sempre levou, do cuidado e profissionalismo que sempre teve, vai durar muito mais. Tenho a certeza que este não será o último contrato que fará", afirmou Pinto da Costa, esta quarta-feira.

Depois de Pepe, outras renovações se seguirão, garantiu o presidente portista. Sérgio Oliveira, Otávio e Marega são outros dos que estão em final de contrato, sendo que jovens como Fábio Vieira ou João Mário também irão prolongar a ligação ao clube. Pinto da Costa não sabe dizer quem será o próximo, mas deixa um reparo: "Espero renovar com todos, mas quando se parte para uma renovação é para resolver problemas e não para divulgar pormenores antes de ela se fazer".

Certo é que a decisão de iniciar com Pepe estes processos de renovações foi algo muito bem pensado. Palavra de Pinto da Costa. "O nosso grande capitão assinou a primeira das muitas renovações que pretendemos fazer no F. C. Porto. Fizemos questão de começar por ele, porque, além de ser capitão e um grande atleta, é também um homem de 'h' muito grande e vive o F. C. Porto como muitos que aqui nasceram não conseguem. É uma espécie de homenagem e, por isso, fizemos questão de ter aqui os troféus que ele ajudou a conquistar durante os anos de F. C. Porto. Ainda mais troféus irá vencer connosco", afirmou o presidente.

E prosseguiu: "No ano passado, fruto do grande trabalho de Sérgio Conceição e dos nossos jogadores, conseguimos alcançar a dobradinha e Pepe foi um dos pilares dessas conquistas. Pepe representa bem o símbolo e os valores que o F. C. Porto pretende que todos o que o servem tenham. Não esqueço que, quando regressou ao F. C. Porto, foi por paixão. Tive na mão os contratos que lhe foram oferecidos por clubes de topo mundial e o Pepe disse sempre ao seu empresário, Jorge Mendes, que saúdo e tenho muito prazer de o ver aqui connosco, que a opção era dele e que era o F. C. Porto que queria. Hoje retribuo e digo que é o Pepe que nós queremos. Tive um grande prazer em renovar este contrato e, como o meu mandato é de quatro anos, se calhar ainda vamos voltar aqui".

Sobre os centrais que já passaram pelo F. C. Porto desde que é presidente, Pinto da Costa não conseguiu eleger o melhor: "Tenho tido ótimos centrais, Pepe é um dos melhores. Se vos perguntar quem era melhor, se era o Jorge Costa, Fernando Couto, Ricardo Carvalho, Aloísio ou Pepe, também viam-se aflitos para responder. Mas não tenho a mínima dúvida de que Pepe está na primeira linha".

A rematar, Pinto da Costa deixou um desejo para o futuro de Pepe: "Espero que ganhe muitos mais troféus. É esse o espírito que todos temos e ele tem mais do que ninguém. Quem tem um capitão como ele, um treinador como Sérgio Conceição e um grupo como nós temos, tem de aspirar sempre a vencer seja qual troféu for".